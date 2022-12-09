دراسة مونديالية: الأرجنتين وصلت للنهائي الأصعب.. وفرنسا فازت بـ "الأسهل"

كشفت دراسة لمؤسسة نيلسن غريسنوت للإحصاءات والتحليل أنه في حالة فوز هولندا على الأرجنتين في دور الثمانية بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر فإنها قد تواجه البرازيل في قبل النهائي لكن مسيرتها رغم ذلك لن تصل لمستوى الصعوبة التي واجهتها الأرجنتين في طريقها نحو نهائي البطولة في نسخة 1990.



ومنذ تطبيق النظام الحالي للبطولة في مراحل خروج المغلوب كشفت الدراسة عن أن الأرجنتين كانت فرصتها ثلاثة في المئة فقط في الفوز على البرازيل ويوغوسلافيا وإيطاليا صاحبة الضيافة في نسخة 1990 حيث خسر المنتخب القادم من أميركا الجنوبية في المباراة النهائية في مواجهة ألمانيا الغربية.



في المقابل واجهت فرنسا أسهل مسيرة نحو النهائي عندما استضافت الحدث الرياضي الكبير في 1998 عندما فازت على باراغواي وإيطاليا وكرواتيا حيث كانت فرصتها 35 في المئة في الوصول لنهائي البطولة حينما فازت على البرازيل.



لكن فرنسا واجهت ثاني أصعب مسيرة في نسخة 2006 (ثمانية في المئة) تلتها ألمانيا الغربية في 1986 (11 في المئة) حيث خسر المنتخبان في المباراة النهائية.



وقالت غريسنوت إن "الأرجنتين في 1986 كانت الطرف الأضعف الوحيد في آخر تسع نسخ من كأس العالم الذي عاد إلى بلاده وهو يحمل كأس البطولة بينما كانت فرصته وهي 49 في المئة في الفوز بالبطولة الأعلى بين هؤلاء الأطراف التسعة الأضعف.

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