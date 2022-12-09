لاعب إنجلترا ومانشستر يونايتد الأسبق يصبح "ساعي بريد"

تحدث أحد نجوم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابقين عن حياته بعد اعتزال كرة القدم وتعليق حذائه، موضحًا أنه أصبح يعمل كـ "ساعي بريد" ويتقاضى 220 جنيها إسترلينيا أسبوعيًا.

وقضى نيل ويب لاعب الوسط البالغ من العمر الآن 59 عامًا، أربعة مواسم في أولد ترافورد بين عامي 1989 و1992، فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة مرتين بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي.

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كما شارك في 28 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة وكان جزءًا من الفريق الذي وصل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم عام 1990.

ويب هو أحد لاعبي كرة القدم القلائل الذين لعبوا تحت قيادة المدربين القديرين السير أليكس فيرغسون وبرايان كلوف.

بعد اعتزاله كرة القدم بداية الألفية الحالية قرر ويب العمل كساعٍ للبريد براتب يبلغ 220 جنيها إسترلينيا أسبوعيًا، وقال عن ذلك لصحيفة "التايمز": عندما علم الناس أنني أوصل بريدهم كانوا يرحبون بي، دُعيت لتناول القهوة وقليل من الثرثرة في مرات عديدة.

وأضاف: لن ترى أي لاعب كرة قدم من السنوات العشر الماضية يفعل ذلك بعد اعتزاله.

وختم: بالنظر إلى الأجور الفلكية التي يحصلون عليها الآن، أشك كثيرًا أنني سأرى في المستقبل أي لاعب من مانشستر يونايتد يوصل رسائلك.