مدرس يصبح "مليونيرًا" بسبب منتخب المغرب

أصبح مدرس أميركي "مليونيرا" بين عشية وضحاها بعدما ربح مبلغ كبير من المال بسبب منتخب المغرب.
وفاز المدرس بمبلغ 1.6 مليون دولار أسترالي (مليون دولار أميركي) بعدما توقع وصول المغرب لربع نهائي المونديال، وهو ما حدث بعد إقصاء "أسود الأطلس" لإسبانيا.
ووفقًا لتقرير على موقع "sports bible" فإن رجل أميركي في العشرينيات من عمره ويعمل كمدرس للكرة الطائرة، راهن بمبلغ بلغ 90 ألف دولار على تخطي منتخب المغرب لإسبانيا، ليربح مبلغ يفوق المليون دولار بسبب توقعه الصحيح.
وقال الفائز: كنت أتفقد هاتفي من حين لآخر، لكنني لم أشاهد المباراة، أنا لا أعرف اسم لاعب واحد من المغرب.
وتابع: لن أكذب وأقول أنني كنت أدرك ما أفعله، في نهاية اليوم كان رهانًا محظوظًا. أنا مجرد رجل عادٍ.
ويواجه المنتخب المغربي نظيره البرتغالي يوم السبت، وسيلاقي الفائز منهما الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا.
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