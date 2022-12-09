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رونالدو
رونالدو رحل عن مانشستر يونايتد قبل بداية كأس العالم

نادٍ جديد يؤكد رفضه: التعاقد مع رونالدو "مستحيل"

باريس - د ب أ
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أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه من المستحيل التحرك لضم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي.

وفسخ مانشستر يونايتد عقد رونالدو، بعد مقابلة تليفزيونية نارية فتح خلالها اللاعب النار على إدارة النادي الإنجليزي والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

وقال الخليفي لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الخميس: إنه أسطورة، إنه نجم، اللاعب الذي ينال إعجابي وأحبه كلاعب ومحترف، لاعب رائع.

وأضاف: إنه في السابعة والثلاثين الآن، يقوم بِأشياء رائعة، لكن أي نادي يود التعاقد معه أيضا، المشكلة بالنسبة لنا اليوم هي أن مركزه مشغول، لذا ليس من السهل أن نستبدل المركز الذي لدينا به.

وختم رئيس باريس سان جيرمان بالقول: سيكون من المستحيل بصراحة بالنسبة لنا.

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