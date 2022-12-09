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نيمار
لحظة تسجيل نيمار لهدفه

نيمار يعادل رقم الأسطورة بيليه

الدوحة - رويترز
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سجل نيمار هدفا في الوقت الإضافي لتتقدم البرازيل 1-صفر على كرواتيا في دور الثمانية بكأس العالم اليوم الجمعة، رافعا رصيده إلى 77 هدفا مع المنتخب ليتساوى مع الأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي الذي حافظ على رقمه القياسي خلال 51 عاما.

وسجل بيليه (82 عاما)، الذي يخضع للعلاج من السرطان في ساو باولو، هدفه الأخير مع البرازيل في لقاء ودي أمام النمسا عام 1971.

وبيليه هو اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970 وسجل 77 هدفا في 92 مباراة مع البرازيل.

ووصل نيمار (30 عاما) إلى الهدف 77 في مباراته الدولية 124 أثناء مساعيه لتحقيق لقبه الأول بكأس العالم وتعزيز رقم البرازيل القياسي بالتتويج للمرة السادسة وإنهاء صيام استمر 20 عاما منذ نسخة 2002.

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