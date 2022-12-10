الأرجنتينيون عن منتخبهم: لم نعد نحتمل هذا "الجنون"

بعد مباراة امتدت طويلا أمام هولندا وشهدت الكثير من المعاناة، استبدل الأرجنتينيون القلق بالابتهاج يوم الجمعة بعد فوز في غاية الصعوبة دفع فريقهم إلى بلوغ الدور قبل النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.



وفي ظل عطلة وطنية ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، تجمع مشجعو الأرجنتين في المنازل والحانات والساحات العامة لمشاهدة فريقهم بقيادة النجم ليونيل ميسي وهو يتغلب على هولندا 4-3 بركلات الترجيح.



ويوم الثلاثاء المقبل، ستلعب الأرجنتين أمام كرواتيا التي تغلبت على البرازيل في وقت سابق من يوم الجمعة بركلات الترجيح أيضا. وسيعني هذا أن الأرجنتين هي آخر المنتخبات المتبقية من الأميركتين في المنافسة على الفوز بلقب كأس العالم.



وقال أحد المشجعين في ساحة بحي باليرمو في بوينس آيرس حيث شاهد المباراة على شاشة عملاقة مع حوالي 30 ألف مشجع آخر: حالة من الجنون غير مسبوقة، أقسم أن قلبي انفطر، ولم أعد أتحمل.



ولا يزال الأمل يداعب الأرجنتينيين في أن يتمكن منتخب بلادهم من الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة، بعد حصده لقب النسخة التي أقيمت في بلادهم عام 1978 وفي المكسيك عام 1986 عندما قادهم النجم الراحل دييغو مارادونا.



وقال أحد المشجعين في باليرمو حيث لوح المشجعون بأعلام عليها صورة ميسي ومارادونا: كل شيء حدث في تلك المباراة. كنت سعيدا ومتوترا لكنني دائما ما أشجع المنتخب.



وقال آخر: عانينا، لكننا انتصرنا.

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