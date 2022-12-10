المغرب.. أول منتخب إفريقي وعربي في نصف نهائي المونديال

أصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم في تاريخ القارة السمراء بالبطولة العالمية.
وكتبت رأسية المهاجم يوسف النصيري التاريخ بعدما صعدت بمنتخب بلاده إلى المربع الذهبي وأقصت البرتغال من البطولة مساء السبت.
ووصلت 3 منتخبات إفريقية إلى ربع نهائي المونديال سابقًا، بداية من المنتخب الكاميروني عام 1990، مرورًا بالسنغالي في 2002، وأخيرًا فريق غانا في 2010.
وتأهلت الكاميرون كأول المجموعة التي ضمت الأرجنتين ورومانيا والاتحاد السوفييتي في نسخة 1990، ثم فازت على كولومبيا بهدفين لهدف، قبل أن تودع على يد المنتخب الإنجليزي 3-2.
وعلى أرض كوريا الجنوبية، خرج المنتخب السنغالي من المجموعة الأولى وصيفًا تحت الدنمارك أول المجموعة وفوق الأوروغواي وفرنسا، وساهم هدفا هنري كمارا في تخطي فريقه للسويد بدور الـ16، لكن صاحب الميدالية البرونزية في تلك النسخة منتخب تركيا كتب نهاية مغامرة الحاجي ضيوف ورفاقه من ربع النهائي.
مراسل #العربية: نزول عشرات الآلاف من سكان الدار البيضاء إلى الشوارع احتفالا بالنصر التاريخي للمنتخب المغربي#المغرب_البرتغال#كأس_العالم #الكأس_على_العربية#مونديال_قطر#مونديال_2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/qAMVZ0JmR6— العربية (@AlArabiya) December 10, 2022
وتأهلت غانا من مجموعتها في المركز الثاني رفقة ألمانيا في مونديال جنوب إفريقيا على حساب أستراليا وصربيا، ثم تخطت منتخب أميركا، قبل أن تمنع يد لويس سواريز تأهلها لنصف النهائي بعدما أطاح أسمواه جيان بركلة الجزاء الشهيرة عاليًا ليودع رفاقه البطولة من ركلات الترجيح.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب هو أول منتخب عربي يصل إلى ربع نهائي العرس العالمي بعدما أقصى إسبانيا من الدور السابق.
كما أصبح المنتخب المغربي أكثر فريق عربي يخوض عددا من المباريات في تاريخ كأس العالم.
وبات الحارس ياسين بونو، الذي خاض مباراته الدولية 50 اليوم، أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في بطولة واحدة.
والمغرب بات ثالث منتخب من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية يبلغ قبل نهائي كأس العالم بعد الولايات المتحدة في النسخة الافتتاحية 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.
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