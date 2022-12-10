بيليه يدافع عن نيمار.. ويهنئه

هنأ بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية، نيمار على معادلة رقمه القياسي مع المنتخب البرازيلي، من حيث عدد الأهداف الدولية، وحثه على "مواصلة إلهامنا" وسط شكوك بشأن مستقبله الدولي.

وسجل نيمار هدفه الدولي رقم 77 مع المنتخب البرازيلي في الشوط الإضافي الأول من مباراة دور الثمانية أمام المنتخب الكرواتي التي أقيمت يوم الجمعة.

مادة اعلانية

ولكن برونو بيتكوفيتش عادل النتيجة في الدقيقة 117، وتمكن المنتخب الكرواتي من الفوز على المنتخب البرازيلي 4 - 2 بركلات الترجيح ليتأهل للدور قبل النهائي، حيث يواجه المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء.

وأشار نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب المباراة إلى أنه ربما يكون خاض مباراته الأخيرة للمنتخب البرازيلي، على الرغم من أنه سوف يمتنع عن اتخاذ القرار بشكل رسمي.

وفيما كان مناسبة حلوة ومرة بالنسبة لنيمار (30 عاما)، توجه بيليه، الذي يوجد في المستشفى للعلاج من عدو الجهاز التنفسي، لوسائل التواصل الاجتماعي للإشادة بمواطنه.

وكتب بيليه على "إنستغرام": رأيتك وأنت تكبر، قمت بتشجيعك كل يوم وفي النهاية يمكنني تهنئتك لمعادلة رقم أهدافي مع المنتخب البرازيلي الوطني.

وأضاف: كلنا نعرف أن هذا أكبر من مجرد رقم. مهمتنا العظيمة كرياضيين هي أن نكون مصدر إلهام.

وتابع : أن نلهم زملاءنا المحترفين، الأجيال المقبلة، وفوق كل هذا لنلهم كل من يحب رياضتنا.

وأكد: لسوء الحظ، اليوم ليس أسعد أيامنا، ولكنك ستكون دائما مصدر الإلهام الذي يتطلع إليه الكثيرون.

وأردف: تعلمت أنه كلما يمر الوقت، يزداد إرثنا. حققت رقمي تقريبا قبل 50 عاما، ولم يقترب أي شخص منه حتى الآن.

وأكد: وصلت إليه يا فتى. هذا يعزز عظمة إنجازك. ولكن، كما تعلم، وأنا أعلم لا يوجد أي رقم أعظم من فرحة تمثيل بلاده.

وتابع: أنا أبلغ 82 عاما، وبعد كل هذا العمر، أتمنى أن أكون قد ألهمتك بطريقة ما للوصول لما وصلت إليه. الأكثر من ذلك، أتمنى أن ينتشر إنجازك لملايين الأشخاص الذين يتبعونك لتحدي ما يبدو مستحيلا.

وتابع: إرثك لم ينته بعد. استمر في إلهامنا. سأواصل ضرب الهواء بفرحة مع كل هدف تسجله، مثلما فعلت في كل مباراة شاهدتها لك.