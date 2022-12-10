تفاصيل اشتباك ميسي مع لاعب هولندا ومدربه.. وأغويرو يتدخل

بعد ركلة ترجيح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التي أعلنت تأهل الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 على حساب هولندا بركلات الترجيح، حدثت العديد من المشادات بين الفريقين والأجهزة الفنية، كان بطلها قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وظهر ميسي عقب المباراة في لقاء تلفزيوني والتقطته الكاميرات قبل بداية حديثه، وهو يشتبك مع شخص ما خلف العدسات وقال له: إلى من تنظر هكذا؟ اذهب أيها الأحمق من هنا.

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وأشارت التقارير إلى أن ميسي كان يصرخ على لاعب هولندا فوتر فيغورست مهاجم بشكتاش، الذي كان ينتظر انتهاء ميسي من مقابلته الإعلامية، لكنه اصطدم بكل من سيرجيو أغويرو ولاوتارو مارتينيز وليساندرو مارتينيز أثناء انتظار ليو.

وقال أغويرو لشبكة "ESPN": لاعب هولندا صرخ أولا: ميسي، ميسي، التفت له ليو وقال له ما قاله، فرد عليه فيغورست: تعالى إلى هنا.

وتابع لاعب برشلونة ومانشستر سيتي المعتزل: هنا ظهرت أنا، أخبرته لماذا تقوم باستفزاز ميسي وأنت تعرف أن الوضع مشتعل؟ عليك أن تصمت.

وأضاف: غضب لاعب هولندا وقال: لا تخبرني بأن أصمت، فأجبته حسنًا لا تتحدث مع ليو.

ميسي وفان غال

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشتبك خلالها ميسي مع الجانب الآخر خلال المباراة، فبعد ركلة الترجيح التي سجلها قام بالاحتفال أمام مدرب هولندا فان غال، وقال له: أنت تثرثر كثيرًا.

وكشف إيميليانو مارتينيز أن فان غال استفز لاعبي الأرجنتين، وقال لهم إن منتخب هولندا أفضل في ركلات الترجيح.

وبعد نهاية اللقاء قال ميسي عن مدرب هولندا: لا أعرف لماذا يقول فان غال أنهم لعبوا كرة قدم جميلة؟ لقد اعتمد على الكرات الطويلة للاعبين طوال القامة فقط.

ورجحت تقارير قيام ميسي بتلك الاحتفالية، انتقامًا للنجم الأرجنتيني المعتزل ريكيلمي الذي أنهى فان غال مسيرته مع برشلونة خلال موسم 2002-2003، وعُرف عن ريكيلمي قيامه بتلك الاحتفالية.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الكرواتي في نصف نهائي البطولة يوم الثلاثاء.