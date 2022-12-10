تن هاغ يعترف: لم أكن أعلم أن رونالدو يريد الرحيل

أكد إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أنه اكتشف فقط أن كريستيانو رونالدو يريد مغادرة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد مقابلة أجراها المهاجم البرتغالي مع محطة (توك تي.في) والتي قال فيها إنه لا يحترم المدرب الهولندي.



وفي مقابلة مع الصحافي بيرس مورجان الشهر الماضي، قال رونالدو أيضا إنه تعرض للخيانة في يونايتد، مضيفا أنه رفض المشاركة كبديل في مباراة توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز لأنه شعر "باستفزاز" من تن هاغ.



وبعد المقابلة، أعلن يونايتد أن اللاعب البرتغالي الدولي، الذي عاد إلى النادي في أغسطس 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبرى في فترته الأولى مع الفريق والتي امتدت من 2003 وحتى 2009، سيترك النادي على الفور.



وقال تن هاغ لوسائل إعلام بريطانية، يوم الجمعة: أراد الرحيل، وكان هذا الأمر واضحا تماما. وبالتأكيد، عندما لا يريد اللاعب أن يكون في هذا النادي فعليه المغادرة.



وتابع: كانت المقابلة هي المرة الأولى التي قال فيها إنه يريد الرحيل. أعتقد أنه لا يمكن قبول ذلك من وجهة نظر النادي.



وأضاف: ستكون هناك عواقب. عند اتخاذ هذه الخطوة، كان يعلم العواقب. قبل ذلك (لم يخبرني) قط.



وأكمل: في الصيف تحدثنا مرة واحدة. جاء وقاللي ‭"‬سأخبرك بعد سبعة أيام‭ ‬ بشأن ما إذا كنت أريد البقاء‭"‬. ثم عاد وقال "أريد البقاء".



وقبل المقابلة مع محطة (توك تي.في)، قال تن هاغ في مناسبات متعددة إن رونالدو كان جزءا من خططه هذا الموسم، حيث أكد المدرب الهولندي أنه كان يريد بقاء المهاجم البرتغالي في يونايتد.



وأضاف تن هاغ: أحب العمل مع لاعبين من الطراز العالمي، أعلم أن بإمكانهم إحداث الفارق ومساعدتك على تحقيق أهدافك، أريده أن يبقى من اللحظة الأولى وحتى الآن. فعلت كل شيء لإحضاره إلى الفريق لأنني أقدر إمكاناته.



"أردنا منه أن يكون جزءا من مشروعنا وأن يساهم في جهود مانشستر يونايتد لأنه لاعب رائع ويملك تاريخا رائعا".

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