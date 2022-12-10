صديقة رونالدو تهاجم مدرب البرتغال: صاحب القرارات السيئة خذلنا

هاجمت جورجينا رودريغيز صديقة قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، مدرب الفريق فيرناندو سانتوس عقب الخسارة من المغرب بربع نهائي كأس العالم وتوديع المونديال.

وحسم المنتخب المغربي المباراة بهدف وحيد سجله يوسف النصيري قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول للمباراة على ملعب استاد الثمامة، ليصبح أول منتخب إفريقي يصل للدور قبل النهائي في تاريخ المونديال.

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وقالت جورجينا عبر حسابها على "انستغرام": اليوم كانت قرارات صديقك ومدربك سيئة. ذلك الصديق الذي قلت عنه الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام.

وتابعت: حينما دخلت إلى الملعب رأيت كيف تغيّر كل شيء، ولكن بعد فوات الأوان.

وأكملت: لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم وأقوى سلاح لديك. ولا يمكننا الدفاع عن شخص لا يستحق هذا أيضًا.

وختمت: الحياة تعطينا دروسًا. اليوم لم نخسر، لقد تعلمنا، كريستيانو. نحن نحبك.

وقال سانتوس في مؤتمر صحافي يوم السبت عقب المباراة: لا أشعر بالندم على جلوس رونالدو كبديل. لم أكن سأغير أي شيء. عندما يتعلق الأمر بالفريق فلا يمكن التفكير بقلبي.

وتابع: لقد اعتمدت على الفريق الذي أدى بشكل رائع أمام سويسرا، ولم يكن هناك أي سبب يدعوني للتغيير أمام المغرب.

وواصل مدرب البرتغال: القرار الاستراتيجي الذي اتخذته كان من أصعب القرارات، لكن لا يمكن التفكير بقلبي، ويجب التفكير بعقلي.

وتابع: لم يعد الأمر أن رونالدو ليس لاعبا عظيما. الأمر لا يتعلق بذلك أبدا.