فان دايك بحزن: كنت تحت الضغط.. وهذه هي الحياة

أعرب فيرجيل فان دايك، مدافع المنتخب الهولندي لكرة القدم، عن حزنه الشديد عقب خروج فريقه من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بعد الخسارة في دور الثمانية أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح يوم الجمعة.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين سجلهما ناهويل مولينا وليونيل ميسي، وكان يبدو أن المنتخب الأرجنتيني بصدد التأهل للدور قبل النهائي، ولكن البديل فوتر فيجورست سجل هدفين للمنتخب الهولندي ليخوض المنتخبان شوطين إضافيين.

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ولم يتمكن أي من الفريقين من حسم اللقاء على مدار الشوطين الإضافيين، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، والتي تمكن من خلالها إيميليانو مارتينيز، حارس الأرجنتين، من التصدي لركلتي جزاء من فان دايك وستيفن برجويس، قبل أن يسجل لاوتارو مارتينيز ركلة الجزاء الحاسمة التي أقصت هولندا.

وتحدث فان دايك عن شعوره بالإحباط بعد أن تمكن الفريق من العودة في النتيجة، ليخسر في ركلات الترجيح.

وقال نجم فريق ليفربول للصحفيين: أشعر بخيبة أمل شديدة، لقد خرجنا من البطولة، بعد مباراة مليئة بالأحداث، أظهرنا شخصية قوية، عدنا للقاء في آخر 15 دقيقة، لعبنا الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.

وأكد: لسوء الحظ لم نتمكن من إنهاء المهمة. سنعود لبلدنا. أنا حزين للغاية لذلك، ولكن هذه هي الحياة. خسرنا بركلات الترجيح، وهذا هو الشيء الصعب.

وأردف: تدربنا على ركلات الترجيح كثيرا ولكن لسوء الحظ، إيميليانو مارتينيز تصدى مرتين وخرجنا.

وأكد: أعتقد أننا كنا واثقين، ولكن لا يمكنك في التدريبات أن تعيش نفس الأجواء في ملعب المباراة، الذي يكون به 80 ألف متفرج يصفرون ضدك وحارس مرمى مختلف عن الذي تواجهه في التدريبات.

ونفذ فان دايك ركلة الترجيح الأولى، ولكن مارتينيز تصدى لتسديدته.

وقال فان دايك: لا أسدد ركلات الترجيح في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك فإن الأمر كان صعبا. الأمر لم يكن سهلا أبدا، تكون تحت ضغط، ولكنني كنت أتطلع إليها، كنت مستعدا لها.

وأضاف: تصدى لها، أمر رائع له، وشيء سيء لنا، ولي. أنا حزين للغاية، ولكن لسوء الحظ مثل هذه الأمور تحدث في الحياة والأمر متعلق بكيفية التعامل معها.

وأردف: سأكون حزينا في الفترة المقبلة، ولكنني سأستعيد توازني، وسأكون مع عائلتي، وسأفكر في أشياء جيدة في الحياة.