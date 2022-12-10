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البرتغال
احتجاجات لاعبي البرتغال على حكم المباراة

لاعبو البرتغال: منتخب المغرب وصل مرة وحيدة لمرمانا.. والحكم ساعدهم

الدوحة - د ب أ
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أبدى لاعبو المنتخب البرتغالي خيبة أمل إثر هزيمة الفريق أمام نظيره المغربي صفر - 1 يوم السبت في دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، موجهين انتقادات للحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو الذي أدار اللقاء.

وحسم المنتخب المغربي المباراة بهدف وحيد سجله يوسف النصيري قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول للمباراة على ملعب استاد الثمامة، ليصبح أول منتخب إفريقي يصل للدور قبل النهائي في تاريخ المونديال.

وظهرت مشاعر خيبة الأمل على لاعبي البرتغال عقب المباراة موجهين انتقادات للحكم الأرجنتيني، وقد صرح المدافع المخضرم بيبي قائلا: منتخب المغرب وصل مرة واحدة إلى مرمانا في الشوط الأول وقد سجل هدفه، أما بالنسبة لنا، فقد كنا نواجه تدخلا من لاعبي المغرب في كل محاولة، الحكم لم يكن يتخذ قرارات لصالحنا.

وقال بيبي عن مستقبله والنجم كريستيانو رونالدو مع المنتخب: ليس من المهم أن نتحدث الآن عن مصيري أو مصير كريستيانو رونالدو، فهذا ليس الوقت المناسب للحديث بهذا الشأن، أنا حزين للغاية لأننا لم نستطع إسعاد جماهيرنا.

ومن جانبه، قال المهاجم البرتغالي برونو فيرنانديز بشأن الحكم: من الغريب للغاية اختيار حكم لهذه المباراة ولا يزال منتخب بلاده ينافس في البطولة، هناك حكام كثيرون آخرون كان من المفترض الاختيار من بينهم لإدارة هذه المباراة.

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