لاعب هولندا متأثراً: ميسي أهانني وخيّب أملي

كشف مهاجم المنتخب الهولندي فوتر فيغورست كواليس أزمته مع قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب نهاية مباراة فريقيهما بربع نهائي كأس العالم.

وظهر ميسي خلال حديث إعلامي وهو يهاجم اللاعب الهولندي قائلًا: أنت أيها الأحمق، إلى من تنظر هكذا؟ اذهب من هنا.

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وقال فيغورست في تصريحات عقب المباراة: "أردت مصافحته بعد المباراة، لدي الكثير من الاحترام له كلاعب كرة قدم بكل تأكيد".

وتابع: "لكنه ألقى يدي ولم يرغب في التحدث معي، لغتي الإسبانية ليست جيدة، أعرف أنه قال لي كلمات غير محترمة، وهذا يخيب أملي حقًا".

واشتبك عناصر الفريقين عدة مرات خلال اللقاء وأثناء ركلات الترجيح وعقب نهايتها، ما أجبر حكم اللقاء على إشهار 15 بطاقة صفراء، وهو العدد الأكبر خلال مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم.