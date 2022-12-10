مدرب كرواتيا: لا يوجد سبب للخوف من ميسي

أكد زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي لكرة القدم، أن فريقه لا يوجد لديه سبب للخوف من ليونيل ميسي عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم بقطر إذا كرروا نفس الأداء الدفاعي أمام المنتخب البرازيلي، والذي بسببه تم تحجيم تأثير نيمار.

وتأهل المنتخب الكرواتي للدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي، عقب الفوز 4 - 2 بركلات الترجيح على المنتخب البرازيلي بعد التعادل 1-1 في الشوطين الإضافيين على استاد المدينة التعليمية.

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واستطاع نيمار أن يسجل هدف التقدم للمنتخب البرازيلي مع نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي، قبل أن يسجل برونو بيتكوفيتش هدف التعادل الذي أدى لذهاب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وباستثناء الهدف، فشل نجم المنتخب البرازيلي في اختراق دفاع منتخب كرواتيا.

ولن تصبح الحياة أسهل للمنتخب الكرواتي في مباراته المقبلة، حيث سيواجه ميسي والمنتخب الأرجنتيني، ومع ذلك يثق داليتش في قدرة فريقه على تحجيم خطورته.

وقال داليتش: نحن بحاجة لمراقبة ميسي، ولكن ليس بطريقة رجل لرجل، حيث أننا لم نفعل ذلك في مباراتنا الأخيرة.

وأضاف: نعلم مقدار ركضه، ومقدار الفترة التي يحب أن تتواجد الكرة تحت قدميه، وسيكون الانضباط أهم أسلحتنا الدفاعية.

وأردف: إذا كررنا نفس الأمر الذي قمنا به أمام البرازيل، وهو أن نكون بالقرب منه، أن نكون بجواره، لن يكون لدينا شيئ نخشاه.

وحرص زلاتكو على التأكيد أن ميسي لا يمكن أن يكون اللاعب الوحيد الذي سيتم التركيز عليه.

ومع ذلك، يعتقد أن كرواتيا ينبغي أن تستمد الشجاعة من نضال المنتخب الأرجنتيني أمام هولندا في دور الثمانية.

وكان المنتخب الأرجنتيني متقدما بهدفين نظيفين، قبل أن يتمكن المنتخب الهولندي من تعديل النتيجة بهدفين سجلهما فوتر فيجهورست، ليلعبا شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح.

وقال: سنجري تحليلا مفصلا عن الأرجنتين لأننا لم نركز عليهم حتى الآن.

وأكد: ميسي مازال هو لاعبهم الرئيسي، الذي يلعب بطريقة عظيمة ويرفع اسم المنتخب الوطني. لديهم أيضا بعض اللاعبين الشباب الموهوبين ويبدون خطيرين للغاية.

وأكمل: ولكن، أظهروا أنهم معرضين لتلقي الأهداف تقدموا بهدفين نظيفين أمام هولندا، وبالكاد وصلوا لركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وأردف: الأمر متعلق بأن نقدم أفضل ما عندما وأن ندخل المباراة بكامل تركيزنا.