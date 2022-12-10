مكالمة من زوجة مدرب إنجلترا تثير مخاوفه

أجبرت مكالمة من زوجة مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت على طلبه تعزيز العناصر الأمنية المتواجدة بالقرب من منزله في بلاده.

ويستعد ساوثغيت لقيادة منتخب بلاده أمام فرنسا ضمن ختام مباريات ربع نهائي كأس العالم مساء السبت.

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وكشفت صحيفة "ديلي ستار" أن مدرب المنتخب الإنجليزي اضطُر لتعزيز الأمن حول منزله بعد مخاوف بشأن سلامة عائلته.

ودعا ساوثغيت الخبراء لمراجعة الإجراءات الأمنية في المنزل الكائن بمنطقة هاروغيت بعد ظهور صور في وسائل الإعلام، حيث إن زوجته أليسون كانت قلقة من أن يتم استهدافه من قبل العصابات مثلما حدث مع اللاعب رحيم ستيرلنغ.

وقال المدرب: يمكنني أن أتفهم مخاوفها، اضطررت إلى فرض المزيد من الأمن حول المنزل بسبب نشر صوره خلال هذه البطولة.

وغادر ستيرلنغ معسكر بلاده في الدوحة قبل لقاء السنغال بثمن النهائي بسبب سطو مسلح على منزله في لندن، قبل أن يعود مجددًا مساء الجمعة بعد الاطمئنان على عائلته.