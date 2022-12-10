ميسي: نشعر بوجود مارادونا حولنا

أكد ليونيل ميسي أن الأرجنتين شعرت بوجود الراحل دييغو مارادونا طوال مشوارها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بما في ذلك يوم الجمعة عندما تغلبت على هولندا بركلات الترجيح 4-3 لتبلغ الدور قبل النهائي.



وبدا أن ميسي ألهم الأرجنتين للتأهل لمواجهة الدور قبل النهائي أمام كرواتيا، التي انتصرت على البرازيل في دور الثمانية، بعد أن صنع هدف ناويل مولينا الأول قبل نهاية الاستراحة وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء.



لكن الأرجنتين أضاعت تقدمها بهدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يحافظ الحارس إميليانو مارتينيز على رباطة جأشه لينقذ أول ركلتي جزاء نفذتهما هولندا ثم سجل لاوتارو مارتينيز الركلة الحاسمة ليقود منتخب بلاده نحو التأهل.



وقال ميسي للصحفيين: دييغو يراقبنا من السماء. يمثل الدافع لنا وآمل حقا أن يظل هذا على هو الحال حتى النهاية.



وأضاف ميسي: عندما سجل لاوتارو وتأهلنا، سرت فرحة كبيرة في الأجواء. أزحنا ثقلا كبيرا من على صدورنا.



"كانت مباراة صعبة للغاية. كانت مباراة صعبة حقا منذ البداية، كنا نعلم أنها ستكون على هذا النحو".



وأردف: تركنا ذلك كله خلفنا على أرض الملعب، كنا سعداء حقا واستمتعنا بتلك اللحظة وهو ما يمكننا رؤيته هنا وكذلك في الأرجنتين فالناس سعداء حقا..وهم متحمسون بحق ...بل مفعمون بالحماس.



وواصل: تسبب المنتخب الهولندي في مشكلة لنا من خلال الكرات الطويلة ووجود الكثير من لاعبيه في منطقة الجزاء الخاصة بهم.



وختم: في النهاية تعادلوا وعانينا. لكننا تمكنا من الوصول إلى الدور قبل النهائي، وهذا ما أردناه.



وستلتقي الأرجنتين مع كرواتيا بحثا عن مكان في النهائي، بعد أن تغلبت وصيفة بطلة 2018 على البرازيل بركلات الترجيح في وقت سابق من يوم الجمعة.

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