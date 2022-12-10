نهاية موسم نوير

انتهى موسم قائد وحارس بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير بسبب كسر تعرضه له في الساق، وفق ما أعلن يوم السبت على انستغرام.

وقال نوير في رسالة على انستغرام: مرحباً أيها الشبان، ماذا يمكنني أن أقول، كان بالإمكان أن أحظى بنهاية عام أفضل من ذلك. خلال بحثي عن السكينة وصفاء الذهن عبر التزلج، تعرضت لكسر في القسم السفلي من الساق.

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وأضاف: العملية الجراحية التي خضعت لها في الأمس كانت ناجحة. شكراً جزيلاً للأطباء! لكن يؤلمني أن أعرف بأن الموسم الحالي انتهى بالنسبة لي.

كان نوير أعلن بعد آخر مباراة للمنتخب الألماني في مونديال قطر أمام كوستاريكا والتي انتهت بفوز ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين أنه يستبعد اعتزاله مبدئيا، وأشار الحارس صاحب الأرقام القياسية إلى أنه يرغب في مواصلة اللعب لمنتخب بلاده "إذا تمت دعوته وإذا كان الأداء مناسبا".

تجدر الإشارة إلى أن نوير هو صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات لحارس مرمى في تاريخ كأس العالم برصيد 19 مباراة.