رسالة رونالدو الأولى بعد الخسارة من المغرب: وداعاً لأكبر أحلامي

وجه قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لمتابعيه عقب خروجه من كأس العالم 2022 على يد منتخب المغرب في ربع نهائي البطولة، مساء السبت على ملعب "الثمامة".
وقال اللاعب الذي شارك في 5 نسخ مختلفة من المونديال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: الفوز بكأس العالم مع البرتغال كان أكبر حلم بالنسبة لي في مسيرتي، لحسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية بما في ذلك مع البرتغال، ولكن وضع اسم بلدي في أعلى قمة لكرة القدم العالمية كان أكبر أحلامي.
وتابع: لقد قاتلت من أجل ذلك، قاتلت بشدة من أجل هذا الحلم، في 5 مشاركات على مدار 16 عامًا، كنت دائمًا بجانب لاعبين عظماء ولقيت دعمًا من ملايين البرتغاليين، منحتهم كل ما لديّ.
وأضاف: لم أدر وجهي أبدًا في القتال ولم أفقد الأمل في هذا الحلم. للأسف انتهى الحلم بالأمس، فقط أريدكم أن تعلموا جميعًا أن هناك الكثير قد قيل وكُتب، ولكن التزامي للبرتغال لم يتغير ولو للحظة، دائمًا ما كنت أقاتل من أجل هدفنا جميعًا ولم أدر ظهري لزملائي أو لبلدي.
وأكمل: لا يوجد الكثير ليقال الآن، شكرًا للبرتغال، شكرًا لقطر، الحلم كان جميلًا.
وختم: "الآن الأمل أن يكون الجو العام جيداً ليساعد الجميع على وضع تصوراتهم لما حدث".
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