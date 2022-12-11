ماغواير: اعتقادنا بأننا كنا نستطيع الفوز بالمونديال "مؤلم"

أثنى هاري ماغواير مدافع منتخب إنجلترا على غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب لكرة القدم، ووصفه بأنه "مذهل"، في الوقت الذي يدرس فيه مدرب منتخب الأسود الثلاثة مستقبله مع الفريق عقب الخروج من دور الثمانية ببطولة كأس العالم "قطر 2022" أمام فرنسا.

وسجل هاري كين هدفا من ركلة ولكنه أهدر ركلة جزاء ثانية، وتسببت الخسارة 1 - 2 أمام لمنتخب الفرنسي في حرمان المنتخب الإنجليزي من الصعود للمرة الثانية على التوالي للدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ساوثغيت (52 عاما) قال إنه يريد بعض الوقت للتفكير فيما بعد البطولة قبل أن يقرر ما إذا كان سيستمر في عمله أم لا، علما بأن عقده ينتهي بعد نهاية بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ولكن لاعبيه خرجوا ليدعموه، حيث كان ماغواير أحدث لاعب يثني على ساوثغيت (52 عاما).

وقال: اسمع، كان غاريث مذهلا معي شخصيا، ومذهلا مع كل لاعب بالفريق.

وأضاف: على مدار خمس أو ست سنوات تولى فيها غاريث قيادة المنتخب يمكنك أن ترى التطور. أعلم أن كونك مدربا لإنجلترا يعد أمرا صعبا، حيث أن أي قرار يتخذه المدير الفني للمنتخب الإنجليزي يتم التدقيق فيه.

وأردف: هو يعلم كيف يتعامل مع هذا، هو يتعامل مع كل شيء بشكل جيد للغاية وفنيا يتخذ كل القرارات الكبيرة بشكل صحيح وأثبت هذا مجددا في هذه البطولة.

ويعتقد ماغواير أن التغيير الذي حدث في عقلية المنتخب الإنجليزي كان يعني أن وقع الخسارة أمام فرنسا أكثر بكثير من الخسارة في البطولات الأخيرة، حيث مثل ماغواير المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم بروسيا عندما خرج من الدور قبل النهائي، وعندما خسر في نهائي يورو 2020 ، التي أقيمت الصيف الماضي، أمام إيطاليا.

وأضاف: أصعب شيء يمكن أن أتقبله، أكثر شيء أصابني بخيبة أمل، والسبب هو أننا اعتقدنا أن بإمكاننا الفوز بالبطولة.

وأردف: هذا ليس غرور. هناك خمس أو ست فرق كانت تعتقد نفس الأمر. إنها أول بطولة أشارك بها حيث أن مجموعة اللاعبين لن تشعر بأنها قدمت أداء جيدا إذا خسرت في دور الثمانية أو قبل النهائي أو النهائي.