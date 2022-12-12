برشلونة يستهدف التعاقد مع أوناحي

كشفت تقارير صحافية عن اهتمام برشلونة الإسباني بضم الدولي المغربي عز الدين أوناحي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

ولعب أوناحي دورا محوريًا خلال كأس العالم الحالي مساهمًا في وصول فريقه إلى نصف نهائي البطولة، وتألق أمام إسبانيا بدرجة لفتت نظر لويس إنريكي مدرب "لا روخا" وقال عنه: من أين جاء هذا الفتى؟

مادة اعلانية

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة برشلونة تجد صعوبة في التعاقد مع غندوغان أو بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، لذلك وجهت أعينها إلى المغربي البالغ من العمر 22 عامًا، ولا تتوقع أن تواجه مصاعب في طلبات ناديه الحالي -أنجيه الفرنسي- المادية، سيتطلب الأمر فقط تعديل راتب اللاعب.

وانتقل أوناحي إلى أنجيه قادمًا من يو أس أفرانش مطلع الموسم الماضي، لعب 47 مباراة بجميع المسابقات مسجلًا هدفين ومرر لزملائه تمريرتين حاسمتين.

وينتهي عقد اللاعب مع فريقه الحالي في يونيو 2026، وتبلغ قيمته السوقية على موقع "ترانسفير ماركت" 3.5 مليون يورو.