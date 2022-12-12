رونالدو: سأكون سعيدًا إذا فاز ميسي بكأس العالم

كشف رونالدو نجم الكرة البرازيلية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حقق إنجازات ضخمة في مسيرته، لكن ذلك لا يعني أنه يستحق الفوز بلقب كأس العالم، مشيرا إلى ضرورة أن يبذل ميسي قصارى جهده لحصد المجد.

وسجل ميسي هدفا وقدم تمريرة حاسمة للمنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الهولندي ليفوز بضربات الترجيح في دور الثمانية، ويأمل في قيادة منتخب بلاده إلى سادس نهائي في بطولة كأس العالم حينما يواجه كرواتيا يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي.

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ولعب نجم باريس سان جيرمان دورا رائعا في قطر، حيث ساهم في ستة أهداف، بتسجيله أربعة أهداف وصناعته لهدفين، ولا يتفوق عليه في الأهداف سوى كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي والذي سجل خمسة أهداف وصنع هدفين.

ونجح ميسي في تسجيل أهداف وصناعة أخرى في مباراتين مختلفتين بكأس العالم، وهذا ما لم يتمكن أي لاعب آخر من فعله في أربع نسخ مختلفة ،منذ نسخة عام 1966 في إنجلترا.

وبينما أشاد رونالدو بأداء ميسي في البطولة، غير أنه حذر من صعوبة مهمة التتويج بكأس العالم بالنسبة للاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات.

وقال رونالدو للصحفيين، اليوم الاثنين: جميعنا نستحق ذلك، لن يعطيك أحد شيئا، مهما كانت قصتك.

وأضاف: الأرجنتين لا تلعب بشكل جيد لكنهم يلعبون معا، إنهم شرسون في الهجوم وهناك ميسي الذي يحسم الأمور حينما يكون قريبا من منطقة الجزاء.

وتابع: هل سأكون سعيدا إذا فاز ميسي بكأس العالم، بالطبع سأكون سعيدا له، لكن هناك منافسة كبيرة بين البرازيل والأرجنتين.

وأوضح رونالدو: لن أكون منافقا وأقول أنني سأكون سعيدا للأرجنتين، هذا ليس صحيحا.