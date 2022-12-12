مدافعو فرنسا عن مواجهة المغرب: لسنا قلقين.. ولن تخدعنا الثقة

تدرك فرنسا تماما أن المغرب لا يجيد الدفاع فقط بينما يستعد المنتخبان لمواجهة لم يكن يتوقعها كثيرون في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الأربعاء.

ووصل المغرب إلى دور الأربعة بفوزه على إسبانيا والبرتغال في أدوار خروج المغلوب واستقبل هدفا واحدا فقط في البطولة.

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وأثارت قدرة منتخب المغرب على نقل الكرة سريعا والاستحواذ عليها الإعجاب ولذلك لن يستهين حامل اللقب بمنافسه في استاد البيت.

وقال رافائيل فاران قلب دفاع فرنسا في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: لدينا خبرة كافية لتجنب الوقوع في فخ (الثقة المفرطة). لقد وصلوا إلى تلك المرحلة عن جدارة.

وتابع: يدافعون بشكل جيد للغاية. ستكون مواجهة صعبة جدا. يعكف قادة الفريق على تجهيز اللاعبين لمعركة أخرى. إنها مباراة في قبل نهائي كأس العالم ونحتاج إلى بذل كل مجهود ممكن حتى الرمق الأخير إذا أردنا الظهور في النهائي.

ويعرف فاران تماما أن فريق المدرب وليد الركراكي لا تنقصه الثقة.

وقال: يكتبون التاريخ لكرة القدم المغربية. قوتهم في العمل الجماعي وعروضهم الأخيرة منحتهم ثقة هائلة.

"يتمتعون بلياقة بدنية عالية ويشكلون خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة والركلات الثابتة أيضا".

ولا يحتاج الظهير الأيمن جول كوندي، الذي سيحصل على مهمة احتواء سفيان بوفال، إلى تذكير بقدرات المغرب.

وقال: لست قلقا لكننا نعلم أنهم هزموا فرقا كبيرة للوصول إلى هذه المرحلة. سنأخذ الأمر على محمل الجد. لست مندهشا لرؤية المغرب في الدور قبل النهائي. يستحقون ذلك.

وأضاف كوندي: إنه فريق متماسك للغاية. يضغطون بقوة على حامل الكرة. يجب عليك أن تلعب بسرعة لكسر هذا التنظيم ليفقد المنافس توازنه.

"نعلم تماما قدرات لاعبي المغرب. إنه فريق خطير حين تكون الكرة معهم. ينقلون الكرة بسرعة للجناحين".

"ما فعلوه يستحق الثناء. تلقى المغرب هدفا واحدا فقط وكان بنيران صديقة.. علينا أن نكون في كامل تركيزنا للتسجيل في مرماهم".

وسيواجه الفائز من هذه المباراة الأرجنتين أو كرواتيا في النهائي يوم الأحد في ملعب لوسيل.