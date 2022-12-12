"أنت لا تتطوّر".. حديث مودريتش الذي غيّر مسيرة حارس كرواتيا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر منصّاته الرسمية عن حديث دار بين قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش وحارس الفريق الحالي دومينيك ليفاكوفيتش بدّل مسيرة الأخير وجعلها أفضل، لتنفجر قدراته في النسخة الحالية من كأس العالم.

وقاد الثنائي المنتخب الكرواتي لنصف نهائي المونديال عقب إقصاء اليابان والبرازيل في الدورين ثمن وربع النهائي، ويفصله عن نهائي البطولة مواجهة مع الأرجنتين وليونيل ميسي يوم الثلاثاء.

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وعرض "فيفا" عبر التلفزيون الرسمي للاتحاد مقطع فيديو، ظهر خلاله مودريتش وهو يوجه رسائل دعم ونصائح لليفاكوفيتش وقال له: لن أخبرك بهذا إذا لم أهتم لأمرك. لكنني أرى أنك لا تتطور. ربما يكون الضغط الذي تشعر به؟ ربما لا.

وتابع: ثقتك بنفسك مهتزة، وهذا يؤثر على الفريق. هل تفهم؟ هذا ما أتحدث عنه.

وأضاف: لماذا لا يمكنك أن تخطئ؟ الجميع يرتكبون الأخطاء. أشعر أن مشكلتك هي أنك تخشى ارتكاب خطأ. من لا يرتكب خطأ؟ من فضلك قم بتسمية لاعب واحد لا يخطئ مطلقًا.

وختم: لم أصل إلى هنا لأنني خائف، الخوف فقط يزيد الأمور سوءًا، أنت حارس مرمى عظيم وتعرف ذلك، أليس كذلك؟

وتصدى ليفاكوفيتش لـ4 ركلات ترجيح أمام اليابان والبرازيل في هذه النسخة، كما منع 11 فرصة مواتية للبرازيليين وهو أكبر عدد من التصديات قام به حارس مرمى كرواتي خلال مباراة واحدة في كأس العالم.