"ديف".. قط من قطر يسافر إلى إنجلترا بعد أن تبناه لاعبو المنتخب

وضع القراءة
100% حجم الخط
انهارت آمال إنجلترا في رفع كأس العالم لكرة القدم، لكن ثنائي مانشستر سيتي كايل ووكر وجون ستونز لم يغادر قطر صفر اليدين.
واصطحب المدافعان معهما إلى الديار قطا ضالا تعرفا عليه بمقر تدريبات إنجلترا التي خسرت من فرنسا 2-1 في دور الثمانية يوم السبت.
وسيقضي القط، الذي أطلق عليه ستونز اسم "ديف" أربعة أشهر في حجر صحي قبل أن ينضم مجددا إلى ثنائي سيتي.
وقال ووكر لمحطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: كان هنا في يوم ما وقررت أنا وستونز تبنيه.
وأضاف ستونز: ديف مرحب به، بعض الأشخاص لم يحبوا القط لكنني أحببته حقا، في أول يوم وصلنا فيه ظهر ديف، في كل ليلة كان يجلس في انتظار الطعام.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
فرنسا تنتصر.. وهاري كين يعيد إنجلترا إلى الديارفازت فرنسا 2-1 على إنجلترا، بعدما سجل أوليفييه جيرو هدفا بضربة رأس قرب النهاية وأهدر المهاجم هاري كين ركلة جزاء، في ختام دور الثمانية بكأس العالم لكرة ... رياضة عالمية
-
مكالمة من زوجة مدرب إنجلترا تثير مخاوفهأجبرت مكالمة من زوجة مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت على طلبه تعزيز العناصر الأمنية المتواجدة بالقرب من منزله في بلاده.ويستعد ساوثغيت لقيادة منتخب ... رياضة
-
ديشان: إنجلترا ستكون حذرة من مبابيأكد مدرب فرنسا ديدييه ديشان، يوم الجمعة، أن نجمه ومتصدر ترتيب الهدافين كيليان مبابي "قادر على إحداث الفارق" في المواجهة المرتقبة ضد إنجلترا في الدور ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية