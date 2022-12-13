الحكم على نيمار في قضايا فساد واحتيال

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أعلنت محكمة إسبانية في بيان يوم الثلاثاء، أنها برأت نجم كرة القدم البرازيلي نيمار وباقي المتهمين في القضية بعد اتهامات بالغش والفساد خلال عملية انتقاله من سانتوس إلى برشلونة في 2013.
وتتعلق القضية بشكوى شركة (دي.آي.إس) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40 في المئة من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالا في انتقال اللاعب لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية. ويلعب نيمار حاليا في باريس سان جيرمان.
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