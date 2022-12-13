اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نيمار
نيمار بريء من تهم الاحتيال

الحكم على نيمار في قضايا فساد واحتيال

مدريد - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت محكمة إسبانية في بيان يوم الثلاثاء، أنها برأت نجم كرة القدم البرازيلي نيمار وباقي المتهمين في القضية بعد اتهامات بالغش والفساد خلال عملية انتقاله من سانتوس إلى برشلونة في 2013.

وتتعلق القضية بشكوى شركة (دي.آي.إس) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40 في المئة من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالا في انتقال اللاعب لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية. ويلعب نيمار حاليا في باريس سان جيرمان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مكسب استثنائي للدار البيضاء بسبب انتصارات أسود الأطلس مكسب استثنائي للدار البيضاء بسبب انتصارات أسود الأطلس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط