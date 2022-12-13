المنتخب الإنجليزي يكبد شركة خسائر فادحة بعد الخروج من المونديال

ضربت شركة إنجليزية خسائر كبيرة بعد تجهيزها لأكثر من 18000 قميص للاحتفال بالمنتخب الإنجليزي في حال فوزه ببطولة كأس العالم، لكن الأمور لم تسر كما خُطط لها وخرجت إنجلترا من ربع نهائي المونديال بعد الخسارة من فرنسا بهدفين لهدف في ربع النهائي.

وجهزت الشركة ومقرّها مدينة دورست في جنوب غرب البلاد قمصانًا كُتب عليها: إنجلترا.. أبطال كأس العالم 2022.. (كرة القدم) أخيرًا في وطنها.

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وكان من المتوقع أن يبلغ سعر القميص 29.99 جنيه إسترليني لكن يتم بيعه الآن مقابل 10 جنيهات فقط.

وقال كارل باكستر المدير التنفيذي للشركة في تصريحات نقلها موقع "سبورت بايبل": أنا مدمر تمامًا لأن إنجلترا قد خرجت من كأس العالم.

وتابع: لقد تأثرت حقًا بأداء إنجلترا في قطر وكنت متأكدًا من فوزهم بالبطولة هذا العام. عندما اتصل أحد الموردين لبيع القمصان، لم أستطع ببساطة أن أقول"لا".

وأضاف: الآن لدي 18000 قميص تقول إنهم فازوا، ولست متأكدًا مما أفعله، لكنني أود أن أناشد مشجعي إنجلترا شراء أحد القمصان، للاحتفاظ به كقطعة من التاريخ والتذكير بمدى جودة أداء فريقنا طوال البطولة

وختم: على الرغم من أنهم لم يفوزوا، إلا أنهم ما زالوا فائزين في عيناي.