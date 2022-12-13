منتخب البرازيل يخطط لتغييرات في قميصه بسبب بيليه

كشفت تقارير صحافية أن المنتخب البرازيلي يستعد لإجراء تعديلات على قميصه تكريمًا للأسطورة بيليه الذي يصارع سرطان القولون، عقب تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد تقرير طبي صدر يوم الاثنين تحسن حالة كرة القدم البرازيلي بيليه لكن دون توقع بتوقيت خروجه من المستشفى بعد دخوله قرب نهاية الشهر الماضي.

مادة اعلانية

وحمل لاعبو البرازيل لافتة تحمل اسم الأسطورة بعد فوزهم على كوريا الجنوبية بدور الـ16، دعمًا له.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن المنتخب البرازيلي ينوي استبدال 3 من النجوم الخمس على صدر قميصهم (إشارة إلى عدد مرات فوزهم بكأس العالم) إلى قلوب حمراء.

ويعد بيليه أكثر لاعب في التاريخ يفوز ببطولة كأس العالم خلال نسخ 1958 و1962 و1970.

ويصارع بيليه البالغ من العمر 82 عاما، والذي يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، للتعافي من ورم في القولون منذ سبتمبر 2021 ودخل المستشفى في 29 نوفمبر لإعادة تقييم علاجه. وخضع للعلاج من عدوى تنفسية بعد دخوله المستشفى أيضا.