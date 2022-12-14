اعتماد تطبيق دقائق اللعب الفعلية.. و6 حالات لحساب الوقت الضائع

اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق دقائق اللعب الفعلية في المباريات مثل ما تم تطبيقه في كأس العالم المقام حاليًا في قطر.
وأكدت اللجنة أن تطبيق دقائق اللعب الفعلية في مباريات المونديال جاء بنتائج إيجابية على مستوى زيادة عدد دقائق اللعب الفعلية، مشيرة إلى أنها تستهدف حساب الوقت الإضافي مع نهاية كل شوط وذلك من خلال مهمة يقوم بها الحكم الرابع الذي سوف يقوم بإعلان الوقت بدل الضائع.
وأشارت لجنة الحكام إلى أنها تسعى من خلال تطبيق دقائق اللعب الفعلية لزيادة وقت اللعب الفعال حتى 60 دقيقة بدلًا من 50، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين والحكام للبطولات المقبلة الآسيوية والدولية.
وكشفت اللجنة عن تعليماتها للحكام للإدارة الفعالة لحساب الوقت بدل الضائع في 6 حالات محددة من الصافرة إلى الصافرة، وهي الهدف والاحتفال به، وركلة الجزاء، والإصابات، وإضاعة الوقت، والاعتراضات بين اللاعبين، ومراجعات حكم الفيديو.
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