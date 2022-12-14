الصحافة الأرجنتينية: "التاريخي" منحنا فوزاً سنذكره مع كل دمعة

"الرائع"، "الساحر"، "التاريخي"... بهذه الكلمات أشادت الصحافة الأرجنتينية بمنتخب بلادها، خصوصا قائده ليونيل ميسي، البطل، مع جوليان ألفاريز، عقب الفوز الكبير على كرواتيا 3-صفر في نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وكتبت صحيفة "لا ناسيون" في نسختها على الإنترنت: الأرجنتين في نهائي كأس العالم! تألقت مع ميسي الرائع وتنتظر منافسها يوم الأحد.

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وشددت "لا ناسيون" على "الأداء البارع" الذي قدمه ميسي صاحب الهدف الأول من ركلة جزاء (34) والتمريرة الحاسمة للهدف الثالث الذي سجله جوليان ألفاريز في الشوط الثاني (69).

وعنونت صحيفة "كلارين" نسختها الالكترونية بـ: الأرجنتين وصلت إلى المباراة النهائية بفضل أفضل مستوى لميسي والهداف القاتل جوليان ألفاريز"، مشيرة إلى أن الثنائي هو "التناغم المثالي" لمنتخب المدرب ليونيل سكالوني.

وأوضحت "كلارين" أن رقم ميسي "السحري" قبل تمريرته الحاسمة إلى ألفاريز هو "أعظم تمريرة حاسمة في تاريخ كؤوس العالم".

بالنسبة لصحيفة "أوليه" الرياضية اليومية، فإن هذا الانجاز "مباراة تاريخية للمنتخب الوطني"، مع "أداء استثنائي من ليو وكذلك من ألفاريز".

وتابعت: يجب أن نذكر كل من، في ليلة قطرية، ظهيرة أرجنتينية (بتوقيت الأرجنتين)، أظهر ما يزخر به هذا المنتخب. انتصار بنتيجة 3-0 سيبقى مختومًا في كل صرخة، في كل قلب، في كل "أبراسو" (عناق) في كل دمعة.

وذكّرت الصحيفة أيضا أنه بركلة الجزاء التي سجلها ميسي ورفع بها رصيده إلى خمسة أهداف في المونديال، لحق بمهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الى صدارة لائحة الهدافين. وأن ميسي أصبح أيضًا المهاجم الأرجنتيني الأكثر تسجيلا في تاريخ كأس العالم، متجاوزًا المهاجم السابق غابريال باتيستوتا بأحد عشر هدفًا.