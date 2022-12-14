تأجيل مباراتي الشباب والاتحاد.. والوحدة والفتح

أعلنت لجنة المسابقات في دوري روشن للمحترفين قرارها بتأجيل مواجهتي الاتحاد والشباب، والوحدة والفتح ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة، بناءً على خطاب ناديي الاتحاد والوحدة نظير مشاركة لاعبيهما مع منتخبات بلادهم في كأس العالم قطر 2022.

وتقرر إقامة مباراة الشباب والاتحاد بتاريخ 9 يناير 2023، ومباراة الوحدة والفتح بتاريخ 26 يناير 2023 بدلاً من الموعدين المعلنين سابقًا.

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ويعود دوري روشن مجددًا بعد توقف كأس العالم يوم الخميس بمواجهات ضمك والاتفاق، والخليج والفيحاء، والتعاون والعدالة.