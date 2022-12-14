زميله: ما يفعله ميسي في المونديال لم أشاهده في حياتي أبدا

كشف إميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين أن منتخب بلاده تحسن خلال مشوار كأس العالم لكرة القدم ووصل إلى أفضل مستوياته يوم الثلاثاء حين هزم كرواتيا 3-صفر في قبل النهائي.



وبدأت الأرجنتين مسيرها في قطر بهزيمة صادمة أمام السعودية، لكنها تجاوزت الكبوة ومضت في طريقها نحو لقبها الثالث الذي طال انتظاره.



وأبلغ مارتينيز صحيفة كلارين الأرجنتينية: منذ بدأت اللعب مع هذا الفريق ونحن نتحسن ونتطور، لسنا مجرد أبطال كوبا أمريكا أو كأس الأبطال (بين بطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا)، قطعنا خطوة للأمام.



وأضاف: يجب أن نؤمن بإمكانية تحقيق أهداف عظيمة، الإيمان والعمل من الأمور التي تميزنا كثيرا مع الاحترام والطموح، نملك الموهبة بالفعل.



وتابع: أحلم بالعودة إلى الأرجنتين والاحتفال مع زملائي أمام المسلة (في بوينس أيرس).



وأشار مارتينيز إلى معاناة الأرجنتين في مواجهتي دور 16 أمام أستراليا ودور الثمانية أمام هولندا بعد السيطرة على المباراتين.



وأوضح: هذه المرة (أمام كرواتيا) تحدثنا بين الشوطين وقلنا لا يمكن أن نسمح لنفس الشيء بالحدوث لنا، كان يجب أن نحسم اللقاء، من الناحية الدفاعية لعبنا بصلابة، وفي الهجوم لدينا أربعة وحوش من طراز عالمي.



ولعب مارتينيز (30 عاما) دورا محوريا في تقدم الأرجنتين بإنقاذ فرص خطيرة أمام أستراليا والتألق في ركلات الترجيح أمام هولندا.



وبعد أداء متميز آخر أمام كرواتيا وصف القائد ليونيل ميسي زميله مارتينيز بأنه وحش.



وقال الحارس: أحب ميسي، ما فعله في كوبا أمريكا كان هائلا، لكن ما يفعله في كأس العالم لم أشاهده في حياتي أبدا.



وأكد ميسي أنه سيلعب مباراته الأخيرة في كأس العالم يوم الأحد حين تخوض الأرجنتين النهائي أمام فرنسا أو المغرب.

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