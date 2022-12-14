كريستيانو رونالدو يتدرب في ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يتدرب حاليًا في مركز تدريبات فريقه الأسبق ريال مدريد، وذلك عقب أيام من إقصائه من ربع نهائي كأس العالم 2022 عقب الخسارة من المغرب بهدف دون رد.
ولا يرتبط حاليًا رونالدو بأي نادٍ عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، جرّاء مقابلة إعلامية انتقد خلالها قائد منتخب البرتغال النادي ومسؤوليه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، مؤكدًا أنه يشعر بـ "الخيانة" هناك.
وكشف موقع "ريليفو" الإسباني أن رونالدو يتدرب حاليًا في "الفالديبيباس"، مركز تدريب ريال مدريد الرئيسي، بعد 4 أيام من الخروج من المونديال.
وأفاد التقرير أن رونالدو طلب الإذن بالتدرب هناك منفردًا في ملعب آخر بعيدًا عن الملعب الذي تخوض عليه كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي تدريبها الصباحي.
وتابع: عودة رونالدو إلى هناك تظهر أن العلاقة بين ريال مدريد واللاعب لا تزال جيدة، رونالدو كان حريصًا على التدرب في مكان بعيد عن أعين المتطفلين ولم يتواصل مع زملائه السابقين.
وقضى رونالدو 9 مواسم بصفوف "الميرينغي" بين عامي 2009 و2018، لعب خلالها 438 مباراة بجميع المسابقات، سجل 450 هدفًا وصنع 131 آخرين.
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