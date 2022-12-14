مدربه: ميسي الأفضل في كل العصور

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن ليونيل ميسي بدون شك "أفضل لاعب على مر العصور" بعدما قاد منتخب التانغو للعبور إلى المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، وإنهاء الحلم الكرواتي.

وسجل ميسي نجم باريس سان جيرمان، الهدف الأول وصنع الهدف الثالث خلال الفوز المثير للتانغو على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد مساء الثلاثاء بالمربع الذهبي لكأس العالم.

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وتقدم ميسي بهدف للمنتخب الأرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ليقتسم صدارة قائمة الهدافين مع النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد خمسة أهداف لكل منهما. وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول أحرز جوليان ألفاريز الهدف الثاني للتانغو.

وفي الشوط الثاني أحرز ألفاريز الهدف الثاني له والثالث للتانجو في الدقيقة 69 بعد مجهود فردي رائع من ميسي، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في مونديال قطر.

وأصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمنتخب الارجنتيني في كأس العالم لكرة القدم بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وبدأ ميسي المباراة متعادلا مع الأسطورة غابرييل باتيستوتا برصيد عشرة أهداف لكل منهما، لكنه سجل هدفه الخامس في مونديال قطر ليقتسم صدارة قائمة الهدافين مع النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد خمسة أهداف لكل منهما، ويتجاوز إنجاز باتيستوتا.

وأحرز باتيستوتا أهدافه العشرة مع المنتخب الأرجنتيني خلال 12 مباراة فقط بالمونديال بينما احتاج ميسي إلى 25 مباراة لتحطيم هذا الرقم القياسي.

وتقاسم ميسي مع الألماني لوثار ماتيوس صدارة قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال برصيد 25 مباراة لكل منهما.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية: ما إذا كان ميسي أفضل لاعب على مر العصور، في بعض الأحيان كأرجنتينيين كما لو أننا نقول ذلك لأننا أرجنتينيين.

وأضاف: ربما هي أنانية، ليس لدي أي شك في قول ذلك، إنه الأفضل في التاريخ.

وأشار: أتشرف وفخور بتدريبه، ورؤيته وهو يلعب، إنه أمر مثير لأنه في كل مرة تراه يلعب يكون مصدر تحفيز هائل لزملائه، للناس وللعالم أجمع.

وتابع: لذا ليس هناك ما يقال بشأن ميسي، من الفخر تواجده بالفريق.

كما أثنى سكالوني على أداء جوليان ألفاريز، وقال: جوليان قدم مباراة رائعة، ليس فقط بسبب تسجيله هدفين، أيضا لأنه كان عنصر مساعدة حقيقي مع لاعبي خط الوسط.

وتابع: في بعض الآحيان يكون لدينا لاعبون في خط الوسط، لأن الأخرين يغطون لاعبين أخرين، يتوجب عليهم تغطية الأجنحة، ولقد قدم (ألفاريز) كرة متميزة وبذكاء.

وأشار: في عمره (فإن انضباطه في العمل) أمر طبيعي لأنه يريد أن يعطي كل شيء داخل الملعب، ما تقوله له ينفذه داخل الملعب، سعداء للغاية بوجوده لأنه قادر على تسجيل الأهداف، وهو أمر رائع خاصة بالنسبة لمهاجم مثله.