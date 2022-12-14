مدرب كرواتيا: خسرنا من ميسي "الحقيقي"

اعترف زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا بأن ليونيل ميسي قدم العرض الذي توقعه فريقه، ليقود المنتخب الأرجنتيني للعبور إلى المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، وإنهاء الحلم الكرواتي.

وسجل ميسي نجم باريس سان جيرمان الهدف الأول وصنع الهدف الثالث خلال الفوز المثير للتانغو على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد مساء الثلاثاء بالمربع الذهبي لكأس العالم.

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وتقدم ميسي بهدف للمنتخب الأرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ليقتسم صدارة قائمة الهدافين مع النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد خمسة أهداف لكل منهما. وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول أحرز جوليان ألفاريز الهدف الثاني للتانغو.

وفي الشوط الثاني أحرز ألفاريز الهدف الثاني له والثالث للتانغو في الدقيقة 69 بعد مجهود فردي رائع من ميسي، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في مونديال قطر.

وأصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمنتخب الارجنتيني في كأس العالم لكرة القدم بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وبدأ ميسي المباراة متعادلا مع الأسطورة غابرييل باتيستوتا برصيد عشرة أهداف لكل منهما، لكنه سجل هدفه الخامس في مونديال قطر ليقتسم صدارة قائمة الهدافين مع النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد خمسة أهداف لكل منهما، ويتجاوز إنجاز باتيستوتا.

وأحرز باتيستوتا أهدافه العشرة مع المنتخب الأرجنتيني خلال 12 مباراة فقط بالمونديال بينما احتاج ميسي إلى 25 مباراة لتحطيم هذا الرقم القياسي.

وتقاسم ميسي مع الألماني لوثار ماتيوس صدارة قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال برصيد 25 مباراة لكل منهما.

وقال داليتش: لا يوجد ما يقال عن إمكانات ميسي، في آخر 15 عاما، إنه على الأرجح أفضل لاعب في العالم، اليوم مجددا كان جيدا للغاية وخطيرا.

وأضاف: لقد صنع الفارق في الإمكانات لصالح الفريق الأرجنتيني، كان لديه هذه القدرات المتفجرة والبراعة الفنية في الأداء مرتفعة للغاية، إنه ميسي الحقيقي الذي توقعنا رؤيته.

وأشار: هي ربما نهاية هذا الجيل في كأس العالم، الكثير منهم كبروا في السن، وبالنسبة لكأس العالم 2026 علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث حينها.

وأكد: حققنا إنجازات كبيرة للمنتخب الكرواتي الوطني، والكثير من اللاعبين لديهم إمكانات كبيرة.

وأشار داليتش: أعتقد أن هذا الجيل سينهي مسيرته من خلال يورو 2024، لدينا نهائيات دوري الأمم الأوروبي، وهو جيل رائع بلغ المربع الذهبي مرتين متتاليتين.

وتابع: كان سيصبح من الرائع أن نفوز بميدالية ذهبية لتتويج هذا الجيل.

ولدى سؤاله عن مصيره مع منتخب كرواتيا، أوضح داليتش: سأكمل عقدي حتى 2024 وكأس أمم أوروبا، وفي غضون ستة أشهر سيكون لدينا نهائيات دوري أمم أوروبا... ثم سيكون لدينا تصفيات كأس العالم، خطتي وهدفي هي الصعود بكرواتيا ليورو 2024.