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مودريتش
لقطة لمودريتش مع حكم اللقاء

مودريتش غاضباً: الحكم "الكارثي" قتلنا

العربية.نت
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هاجم لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي، حكم مباراة فريقه أمام الأرجنتين والتي انتهت بتأهل الأخير لنهائي كأس العالم 2022 عقب الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل بهدف سجله النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 34 من ضربة جزاء، ثم أضاف جوليان ألفاريز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و69 .

وقال مودريتش عقب المباراة في تصريحات نقلتها شبكة "تي واي سي " الأرجنتينية: لا أحب الحديث عن الحكام لكن هذا الحكم (الإيطالي دانييلي أورساتو) من أسوأهم.

وتابع: لا أمتلك أي ذكرى جيدة معه، إنه كارثي، بالنسبة لي، ركلة الجزاء لم تكن صحيحة.

وأضاف: على الرغم من هذا، لا أريد الانتقاص من فوز الأرجنتين، لكن ركلة الجزاء قتلتنا.

وأكمل: علينا أن نتعافى من أجل المركز الثالث والفوز بتلك المباراة، الأرجنتين استحقت الفوز لأنها كانت أفضل.

وسيلاقي المنتخب الكرواتي الخسارة من مباراة فرنسا والمغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت.

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