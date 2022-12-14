ميسي.. الهداف التاريخي للأرجنتين في المونديال

أصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمنتخب الارجنتيني في كأس العالم لكرة القدم بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وتقدم ميسي نجم باريس سان جيرمان بهدف من ضربة جزاء للتانغو الأرجنتيني في الدقيقة 34 من مباراته أمام كرواتيا يوم الثلاثاء في المربع الذهبي لمونديال قطر 2022.

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وبدأ ميسي المباراة متعادلا مع الأسطورة غابريل باتيستوتا برصيد عشرة أهداف لكل منهما، لكنه سجل هدفه الخامس في مونديال قطر ليقتسم صدارة قائمة الهدافين مع النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد خمسة أهداف لكل منهما، ويتجاوز إنجاز باتيستوتا.

وأحرز باتيستوتا أهدافه العشرة مع المنتخب الأرجنتيني خلال 12 مباراة فقط بالمونديال بينما احتاج ميسي إلى 25 مباراة لتحطيم هذا الرقم القياسي.

كما يشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة وهو الرقم القياسي الذي يقتسمه مع عدد من اللاعبين، لكن دون أن ينجح أي لاعب في تجاوزه.

وجاء الهدف الأول لميسي في كأس العالم في نسخة 2006 خلال المواجهة أمام صربيا ومونتنيغرو في سن الثامنة عشرة و357 يوما ، ليصبح حينها أصغر لاعب ينجح في التسجيل في كأس العالم، في تاريخ المنتخب الأرجنتيني.

وحال مشاركته وتسجيله في مونديال 2026 حيث سيبلغ من العمر حينها 39 عاما، سيصبح ميسي أكبر هداف في تاريخ التانجو، متخطيا إنجاز مارتين باليرمو الذي يحمل الرقم القياسي بعدما نجح في التسجيل لمنتخب بلاده وهو في سن السادسة والثلاثين و36 يوما.