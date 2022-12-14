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أصيب برويا في هزيمة تشيلسي الودية 1-صفر أمام أستون فيلا

نهاية موسم مهاجم تشيلسي بسبب إصابة خطيرة في الركبة

لندن - رويترز
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أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المهاجم أرماندو برويا سيغيب لنهاية الموسم الحالي بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وهو ما يستلزم خضوعه لجراحة.

وأصيب برويا في هزيمة تشيلسي الودية 1-صفر أمام أستون فيلا مطلع الأسبوع مما يفاقم مشاكل المدرب غراهام بوتر قبل استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج الدولي الألباني، الذي خاض 12 مباراة في الدوري هذا الموسم، مصابا في الشوط الأول من المباراة الودية في أبوظبي بعد اصطدامه مع مدافع في أستون فيلا.

وقال تشيلسي: بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة ودية يوم الأحد أمام أستون فيلا خضع أرماندو لمزيد من التقييم بعد عودة النادي إلى إنجلترا.

وتابع: الفحوصات أكدت للأسف حدوث تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وضرورة إجراء جراحة.

وختم: بعدها سيعمل أرماندو عن كثب مع الفريق الطبي بالنادي للتعافي ومن المتوقع أن يغيب عن الفترة المتبقية من موسم 2022-2023.

وسيستضيف تشيلسي، صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 14 مباراة، بورنموث في 27 ديسمبر بعد استئناف الدوري عقب انتهاء كأس العالم في قطر.

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