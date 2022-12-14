اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إيلين وايت
سجلت وايت 52 هدفا في 113 مباراة دولية

هدافة المنتخب الإنجليزي تعلن أنها حامل

لندن - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت إيلين وايت، الفائزة مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس أمم أوروبا للسيدات 2022، أنها حامل في طفلها الأول.

وكانت وايت أعلنت اعتزالها كرة القدم بأفضل طريقة ممكنة بعدما شاركت في أول فوز ببطولة كبيرة للمنتخب الإنجليزي للسيدات، حيث توج الفريق بلقب كأس أمم أوروبا على أرضها ووسط جماهيرها.

وسجلت وايت 52 هدفا في 113 مباراة دولية، وهو رقم قياسي في تاريخ منتخب السيدات ولا يوجد لاعب سجل أكثر منها سوى الثنائي واين روني وهاري كين في منتخب الرجال (سجل كل منهما 53 هدفا).

ونشرت لاعبة مانشستر سيتي السابقة، اليوم الأربعاء، صورة لها مع زوجها كالوم كونفيري على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بتعليق :"الأم والأب"، حيث كشفت أن الطفل سيولد في نيسان / أبريل المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد "رقصة فلامينغو" الجميلة تنتشر بين عشاق الساحرة المستديرة العرب مشاهد "رقصة فلامينغو" الجميلة تنتشر بين عشاق الساحرة المستديرة العرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط