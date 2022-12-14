هدافة المنتخب الإنجليزي تعلن أنها حامل

كشفت إيلين وايت، الفائزة مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس أمم أوروبا للسيدات 2022، أنها حامل في طفلها الأول.

وكانت وايت أعلنت اعتزالها كرة القدم بأفضل طريقة ممكنة بعدما شاركت في أول فوز ببطولة كبيرة للمنتخب الإنجليزي للسيدات، حيث توج الفريق بلقب كأس أمم أوروبا على أرضها ووسط جماهيرها.

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وسجلت وايت 52 هدفا في 113 مباراة دولية، وهو رقم قياسي في تاريخ منتخب السيدات ولا يوجد لاعب سجل أكثر منها سوى الثنائي واين روني وهاري كين في منتخب الرجال (سجل كل منهما 53 هدفا).

ونشرت لاعبة مانشستر سيتي السابقة، اليوم الأربعاء، صورة لها مع زوجها كالوم كونفيري على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بتعليق :"الأم والأب"، حيث كشفت أن الطفل سيولد في نيسان / أبريل المقبل.