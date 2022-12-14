والد نجم المغرب: ابني لم يستحق الفوز على إسبانيا

كشف والد أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي، كواليس رفض نجله تمثيل المنتخب الإسباني وتفضيله للعب مع المغرب، كما تحدث عن مواجهة الفريقين في ثمن نهائي كأس العالم 2022، مشيرًا إلى أنه لم يفرح بفوز المغرب على إسبانيا.
ويخوض حكيمي ورفاقه مواجهة مصيرية يوم الأربعاء مع منتخب فرنسا في نصف نهائي المونديال، وسيلاقي الفائز بينهما منتخب الأرجنتين في النهائي يوم الأحد.
وقال حسن حكيمي والد اللاعب لإذاعة "كادينا سير": ذهبت إلى إسبانيا عام 1989، الجميع أخبرني بأنني سأتمكن من العمل وجني المال هناك لكنني لم أجد ذلك، قضيت عامًا سيئًا، وبعده بدأت الأمور تتحسن تدريجيًا، التقيت والدة أشرف وتزوجنا، وساعدتني في تدبير أمور المنزل عن طريق العمل في تنظيف البيوت.
وتابع: حينما ولد حكيمي انتقلنا للعيش في خيتافي، منذ سن مبكرة أخذته لأكاديمية بالقرب من منزلنا، وهناك رآه كشافو أتليتكو مدريد، أرادوا ضمّه لكن كان لدينا موعد في الأسبوع المقبل مع ريال مدريد، فضلت الانتظار وانتقاله للريال.
وعن تفضيل تمثيل أشرف للمنتخب المغربي قال الوالد: ذهب إلى معسكر منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، وبمجرد عودته قال لي لا أريد اللعب هناك مجددًا، لم يخبرني عن أسبابه وأنا اعتدت منحه كامل الحرية، شكرًا إسبانيا على كل شيء لكنني فضلت أن يلعب مع المغرب حيث تنحدر أصوله وجذوره.
وعلّق عن لقاء الفريقين بثمن نهائي كأس العالم قائلًا: لم أكن سعيدًا حينما فزنا على إسبانيا، أعتقد أن الطرف الأفضل يستحق الفوز، هذا هو جوهر كرة القدم.
وختم حول أمنياته لأشرف ورفاقه وقال: نعم أحلم بأن تفوز المغرب بكأس العالم، ليس فقط من أجل أشرف بل من أجل الجميع، إنه حلم بلد بأكمله، حتى من لا يتابعوا كرة القدم الآن يصلون من أجل فوز المغرب، يا لها من فرحة.
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