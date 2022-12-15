ديشان "يتأفف" عند سماع اسم بنزيمة.. ويرفض التعليق

فاجأ ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، الجميع بسبب رد فعله حول سؤال يتعلق بالمهاجم كريم بنزيمة خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم.

وسئل ديشان حول ما إذا كانت هناك فرصة لانضمام بنزيمة لقائمة المباراة النهائية وحصوله على بعض الدقائق أمام الأرجنتين يوم الأحد، بعدما تعافى من إصابته.

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رد ديشان على السؤال بـ "التأفف" ثم قال: "أفضل الانتقال إلى السؤال التالي".

يأتي هذا بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني قبل يومين، قالت خلاله: بعد استبعاده عن المونديال تم تحديد فترة نقاهة لبنزيمة لمدة 3 أسابيع تنتهي في بداية ديسمبر، لعبت فرنسا مباراتها في دور الـ 16 أمام بولندا في الرابع من الشهر الجاري، وخلال تلك الفترة عاد كريم إلى مدريد بحالة ممتازة، كان ذلك في 29 نوفمبر.

وأضافت الصحيفة: ديشان لم يمنح بنزيمة المزيد من الصبر، وكان من الممكن أن يتعامل مع موقف بنزيمة بطريقة مختلفة تماما.

وفي وقت سابق، لفتت تقارير صحافية فرنسية إلى أن رحيل بنزيمة عن معسكر المنتخب بسبب إصابته، جعل الفريق أكثر حرية واتحادا، وساهم في زيادة المشاعر الإيجابية داخل صفوف بطل العالم 2018.