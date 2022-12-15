رئيس فرنسا: أحبذ مشاهدة ميسي مع سان جيرمان وليس الأرجنتين

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن احترامه الكبير للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيقود منتخب بلاده ضد فرنسا، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

ويطمح ميسي للتتويج أخيرا بلقبه الأول في كأس العالم، غير أنه يتعين عليه مواجهة كيليان مبابي، زميله في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يتطلع لقيادة منتخب (الديوك) للاحتفاظ بلقب البطولة للنسخة الثانية على التوالي، بعدما فاز بالمونديال الماضي في روسيا قبل 4 أعوام.

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وتحدث ماكرون عن ميسي، خلال حضوره قمة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الخميس، حيث قال: إنه لاعب رائع عندما يلعب في سان جيرمان، لكني أفضله في النادي على أن يكون في منتخب بلاده.

أكد ماكرون أنه يكن احتراما كبيرا لمنتخب الأرجنتين "الرائع"، لكنه لا يزال متفائلا بشأن قدرة منتخب فرنسا على الفوز بكأس العالم، في ظل الاستعداد الجيد للفريق، وامتلاكه مزيجا رائعا من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة.

أشار ماكرون: أعتقد أننا المنتخب الأوفر حظا للفوز باللقب.

وتواجد ماكرون في مدرجات ملعب (البيت) لمؤازرة منتخب بلاده خلال فوزه 2 - صفر على المغرب، يوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمونديال القطري، ليضرب موعدا ناريا في النهائي ضد الأرجنتين.

وكشف الرئيس الفرنسي أنه سيعود إلى قطر لمتابعة المباراة النهائية، التي تجرى على ملعب (لوسيل).