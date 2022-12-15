ريال مدريد يعلن التوصل لاتفاق بضم البرازيلي إندريك

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أعلن ريال مدريد الإسباني يوم الخميس عن توصله لاتفاق بضم إندريك لاعب بالميراس البرازيلي، لكن اللاعب لن يبدأ رحلته مع الفريق الفائز بـ14 لقبًا لدوري أبطال أوروبا الآن.
وقال النادي في بيان رسمي: توصل نادي ريال مدريد وبالميراس وإندريك وعائلته إلى اتفاق يتم بموجبه انضمام اللاعب إلى ريال مدريد في يوليو 2024.
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وتابع: حتى ذلك الحين، سيواصل إندريك اللعب باسم بالميراس.
وختم: سيسافر اللاعب إلى مدريد في الأيام المقبلة لزيارة مرافق النادي.
ويبلغ إندريك 16 عامًا (وُلد عام 2006)، ويشغل مركز المهاجم الصريح، لعب مع الفريق الأول لناديه 7 مباريات مسجلًا 3 أهداف ومرر لزملائه تمريرة حاسمة وحيدة.
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