لاعبو فرنسا: لا نصدق أننا في النهائي.. منتخب المغرب أتعبنا

أثنى نجم المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان على أداء المنتخب المغربي والقدرات الفنية للاعبيه، عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بفوز فرنسا 2 - صفر في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي المونديال بعدما تغلب على نظيره المغربي بهدفين نظيفين سجلهما ثيو هيرنانديز وراندال كولو مواني في الدقيقتين الخامسة و79 ، مساء الأربعاء.

مادة اعلانية

ويلتقي المنتخب الفرنسي حامل اللقب، في النهائي نظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل بينما يتنافس المنتخب المغربي على المركز الثالث مع نظيره الكرواتي يوم السبت.

وقال غريزمان، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: أعتقد أن تركيزي الآن ينصب بشكل أكبر على النهائي المقرر يوم الأحد، وأحاول أن أظل واقعيا وأحافظ على الهدوء والتركيز.

وأثنى غريزمان على المنتخب المغربي، قائلا: كانت المباراة في الدور قبل النهائي لكأس العالم، لعب المنتخب المغربي بشكل رائع سواء من حيث التكتيك أو على الصعيد الذهني، كانوا على درجة عالية من التركيز.

وأضاف: في أول الشوط الثاني، سببوا لنا مشكلات، والمدرب لدينا غير في التكتيك للتعامل مع هذا الوضع، وهذا التغيير ساعدنا كثيرا وشعرنا بارتياح بعد هدفنا الثاني.

وعن مجريات المباراة أمام المغرب، قال غريزمان: إحراز هدف مبكر عزز ثقتنا بأنفسنا، المباراة كانت صعبة وبها الكثير من التفاصيل الدقيقة.

وقال المدافع الفرنسي جيوليس كوندي: المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، منتخب المغرب سبب لنا العديد من المشكلات، كانوا ممتازين وقدموا مباراة جيدة للغاية.

وأضاف: كنا نعرف ذلك منذ البداية، وكثفنا تركيزنا من البداية، ولعبنا بشكل قوي، وفي الشوط الثاني، تمكنا من الدفاع جيدا وتسجيل الهدف الثاني، نحن الآن في النهائي، لا أكاد أصدق أننا في النهائي، أنا سعيد للغاية بهذه الوحدة بين أعضاء الفريق، هذا هو سر النجاح.

وعن أداء المنتخب المغربي، قال كوندي: لم نندهش إزاء أداء منتخب المغرب، فهذه كانت مباراة في نصف نهائي المونديال، ومنتخب المغرب فريق قوي للغاية ولديه إمكانيات عالية، وصنع العديد من الفرص، لكننا كنا متماسكين بشكل كبير ومتحدين.

وقال ثيو هيرنانديز الذي سجل الهدف الأول للمنتخب الفرنسي: كانت مباراة معقدة وصعبة، لم نكن نعرف في البداية كيف سيلعبون.

وعن افتتاح التسجيل، قال هيرنانديز: طبعا شرف أنني أسجل الهدف، والآن أشعر بفخر كبير بالوصول إلى نهائي كأس العالم.