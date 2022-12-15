"فقط توقف".. أمرابط يكشف تفاصيل حديثه مع جيرو خلال المباراة

كشف الدولي المغربي سفيان أمرابط عن حديث دار بينه وبين المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو خلال مباراة المنتخبين يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم والتي انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد.

وستكون فرنسا حاملة اللقب على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد، بينما يلاقي المغرب المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت.

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وقال أمرابط في تصريحات لشبكة "إن أوه إس" الهولندية عقب اللقاء: لسوء الحظ، كان الأمر صعبًا بالنسبة لنا بعد أن استقبلنا مثل هذا الهدف المبكر وكان علينا ضغط أن نظهر ردة فعلنا، خاصة مع السرعة التي يتمتعون بها في المقدمة. إذا كنت متقدمًا 1-0 فمن الأسهل أن تلعب كرة القدم.

وكشف عن حديث دار بينه وبين جيرو خلال المباراة وقال: كان مهاجمهم جيرو يلاحقني في كل مكان في وسط الملعب.

وتابع: قلت له "فقط توقف!" لكنه رد بأنه تلقى تعليمات بمتابعتي طوال المباراة.

ويعد سفيان أمرابط أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا خلال النسخة الحالية من المونديال، وربطته وسائل الإعلام الإنجليزية بالانتقال إلى ليفربول عقب نهاية البطولة.