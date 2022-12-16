الأهلي المصري يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب

أعلن الأهلي أنه تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يوم الجمعة، يؤكد مشاركة النادي المصري في كأس العالم للأندية بالمغرب في فبراير المقبل.

وسيشارك الأهلي بصفته وصيف بطل إفريقيا لأن الوداد الفائز بدوري الأبطال سيعتبر صاحب الضيافة لأنه بطل الدوري المغربي أيضا.

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وستكون هذه المشاركة الثالثة على التوالي للأهلي بالبطولة والثامنة بشكل عام، وحقق المركز الثالث ثلاث مرات في 2006 و2021 و2022.

وأعلن الفيفا في وقت سابق اليوم أن المغرب سيستضيف البطولة، ما سمح للأهلي بالمشاركة، إذ لا تسمح القواعد بمشاركة ناديين من نفس الدولة، لذا سيكون الوداد ممثلا للبلد المضيف وليس لإفريقيا.

وتشهد نسخة 2023 مشاركة ريال مدريد الإسباني (أوروبا) وفلامنغو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) وسياتل ساوندرز الأمريكي (أميركا الشمالية) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (الأوقيانوس).