الأهلي يفقد نقطتين بالتعادل مع فيوتشر

تعادل فيوتشر مع مضيفه الأهلي 1-1، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 32 عن طريق حسين الشحات قبل أن يدرك عبد الكبير وادي هدف التعادل لفيوتشر في الدقيقة 79.

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وشهدت المباراة تعرض عمر كمال عبد الواحد مدافع فيوتشر للطرد المباشر في الدقيقة 21، كما أهدر محمد مجدي أفشة ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني، فيما رفع فيوتشر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.