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بوسكيتس
بوسكيتس فاز ببطولتين مع المنتخب الإسباني

الإسباني بوسكيتس يعلن اعتزاله اللعب دوليًا

مدريد - فرانس برس
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أعلن لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس يوم الجمعة اعتزاله اللعب دوليًا، بعد أيام من خروج "لا روخا" من الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 أمام المغرب بركلات الترجيح.

وقال ابن الـ34 عامًا في منشور على إنستغرام: بعد قرابة 15 عامًا و143 مباراة، حان الوقت لأقول وداعًا للمنتخب الوطني.

وحقق بوسكيتس مع إسبانيا لقب كأس العالم الأول في تاريخه عام 2010 وكأس أوروبا 2012.

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