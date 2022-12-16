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رفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني

الزمالك يخطف فوزا ثمينا في الدقائق الأخيرة على البنك الأهلي

القاهرة - د ب أ
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حقق الزمالك فوزا ثمينا في الدقائق الأخيرة على مضيفه البنك الأهلي 1 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل يوسف أسامة نبيه هدف المباراة الوحيد للزمالك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الأهلي متصدر الترتيب، والذي يلعب في وقت لاحق من يوم الجمعة مع ضيفه فيوتشر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد البنك الأهلي عند ست نقاط في المركز الثالث عشر.

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