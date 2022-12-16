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المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. و32 فريقاً في نسخة 2025

الدوحة - رويترز
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أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الجمعة، أن نسخة كأس العالم للأندية في 2025 سيشارك فيها 32 فريقا ما يجعلها مشابهة لكأس العالم الحالية المقامة في قطر.

وقال إنفانتينو أيضا إن كأس العالم للأندية 2022 التي تقام عادة في ديسمبر لكنها تأخرت هذا العام بسبب النهائيات العالمية الحالية في قطر ستقام في المغرب ما بين أول و11 فبراير العام المقبل.

واتخذ مجلس الفيفا القرار عقب اجتماعه اليوم الجمعة.

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